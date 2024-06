O que falta para o Vasco anunciar a volta de Philippe Coutinho

Cruz-Maltino e jogador, enfim, entram em acordo para o retorno do cria da Colina após 14 anos fora do futebol brasileiro

Vasco e Philippe Coutinho, enfim, chegaram a um acordo. Agora, o Cruz-Maltino aguarda apenas a rescisão do jogador com Aston Villa para anunciar o retorno do cria. A informação foi divulgada pelo “ge”.

Há duas semanas, Coutinho e seus representantes haviam apresentado condições e esperavam um movimento do Vasco, que recentemente ocorreu. Já existe um acordo entre as partes, do pedido salarial ao tempo de contrato.

Coutinho, aliás, aceitou uma drástica redução salarial. Além disso, o clube carioca também vai auxiliá-lo no desenvolvimento do Instituto Philippe Coutinho. Outras equipes, como Fluminense, Botafogo e Grêmio, procuraram o estafe do jogador recentemente, mas não avançaram com propostas.