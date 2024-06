Morre Manuel Fernandes, ícone do Sporting, de Portugal

Ex-jogador representou a equipe de Lisboa entre 1975 e 1987, se tornando uma das maiores figuras da história do clube

O ex-jogador Manuel Fernandes, ídolo do Sporting e que atuou pela seleção portuguesa, morreu aos 73 anos. Assim, o ex-atleta estava internado há dias e lutava contra um câncer. Ele representou a equipe de Lisboa entre 1975 e 1987, se tornando uma das maiores figuras da história do clube. Na temporada 2000/01, regressou a Alvalade como treinador e também trabalhou como dirigente.

Ao longo da carreira, o ex-jogador esteve em campo em 433 partidas e estufou a rede em 265 oportunidades pelo Alviverde de Lisboa. O clube português, inclusive, já tinha feito uma homenagem ao antigo capitão, nas últimas partidas da Liga, com algumas mensagens de apoio e a visita do presidente Frederico Varandas com a Taça de Campeão Nacional.