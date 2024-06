Mauricio faz primeiro treino no Palmeiras e analisa clássico: ‘Vou estar no Allianz Parque’

O jogador foi contratado pelo Verdão por R$ 50 milhões, assinou por cinco temporadas e chega ao time comandado por Abel Ferreira para brigar pela titularidade. Maurício finaliza falando sobre o carinho dos torcedores palmeirenses.

Maurício destaca o carinho da torcida do Palmeiras

“Foi muito legal e bacana receber todo o carinho da Família Palmeiras. É muito especial. Desde o momento em que cheguei aqui, todos os funcionários e todos os atletas me ajudaram muito. Às vezes a adaptação demora um pouco, mas já me sinto adaptado. Muito feliz e agora é me adaptar também à filosofia do treinador para que logo mais eu possa ajudar em campo”, resumiu o novo reforço do Palmeiras.

Desse modo, o Verdão encarará o Corinthians, que agora está na zona de rebaixamento. Enquanto o Alviverde busca a liderança da competição, no momento é o quarto colocado com 23 pontos.