Marcão deverá repetir escalação no Fluminense para jogo contra o Grêmio

Interino não terá Alexsander à disposição e só definirá o 11 inicial após o último treino preparatório, neste sábado no CC Carlos Castilho

O certo é que o volante Alexsander, reserva utilizado no revés contra o Leão da Barra , não poderá ir a campo. O jogador de 20 anos levou o terceiro amarelo e está suspenso para o duelo contra o Grêmio.

O Fluminense poderá repetir a escalação que utilizou contra o Vitória, na última quinta (27), para o jogo contra o Grêmio, no domingo (30), pela 13ª rodada do Brasileirão. O técnico Marcão, porém, ainda terá um dia de treino antes de viajar a Caxias do Sul, onde enfrenta o time gaúcho.

Ele é apenas um dos inúmeros desfalques que o Flu tem para domingo. Além dele, Lima, Felipe Melo, Isaac, Marquinhos e Manoel seguem fora. Lima está com uma lesão muscular na coxa esquerda. Já os outros citados estão seguindo cronograma de tratamento, enquanto Lelê e André devem demorar mais a voltar.

Assim, o interino Marcão só definirá o time após o último treino preparatório neste sábado, no CT Carlos Castilho, antes da viagem a Caxias do Sul. A provável escalação é a mesma que entrou em campo contra o Vitória, com: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Terans; Keno e Cano.

Fluminense x Grêmio: duelo dos lanternas

Em último no Brasileirão, o Fluminense precisa começar a pontuar para não sofrer com a possibilidade de rebaixamento. O Grêmio, adversário de domingo, se encontra em situação parecida, visto que está em 19º, com sete pontos, um a mais que o rival tricolor.