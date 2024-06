Léo Jardim x John: goleiros fazem duelo à parte no clássico entre Vasco e Botafogo

staVasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do embate regional, os goleiros Léo Jardim, do Cruz-Maltino, e John, do Glorioso, travam duelo à parte no clássico. Enquanto um está bem consolidado, o outro vive ascensão no clube.

Léo Jardim é sólido no Vasco

Léo Jardim contará com o apoio da torcida neste sábado. Entrentanto, o Vasco não vive grande fase, pois é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos (três vitórias, um empate e oito derrotas). O goleiro, por sua vez, é um dos poucos jogadores que se salvam durante as partidas.