Landim ’empurra’ renovação para Gabigol: ‘O Flamengo já fez proposta’

“É uma discussão que a gente vem tendo já há algum tempo. E ela envolve duas coisas: valor e também prazo de contrato. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda aos interesses dele e, se não atender, o caminho natural dele vai ser, quando chegar ao final do ano, ele pode escolher onde vai. Se tiver uma oferta melhor que a do Flamengo, vai poder ir. Flamengo já fez oferta, agora depende dele. Ele pode dizer que a oferta não atende, é um direito dele, é profissional”, disse Landim.

O presidente esclareceu que neste momento a renovação depende apenas de Gabigol. Isso porque, segundo Rodolfo Landim , o Flamengo apresentou sua proposta para extensão de vínculo, mas o staff do atacante ainda não aceitou. O mandatário havia dito em outras oportunidades que o clube não faria esforços exorbitantes para mantê-lo no elenco e adotaria, portanto, uma postura semelhante ao caso de Everton Ribeiro.

Rodolfo Landim deixa cada vez mais pistas que a permanência de Gabigol no Flamengo beira o hipotético. Em entrevista concedida na quinta-feira (27), o presidente rubro-negro afirmou que as tratativas pela renovação seguem emperradas e, agora, depende do atacante. Os indícios, no entanto, não são animadores para quem deseja a extensão do vínculo do camisa 99.

Gabigol livre no mercado

Ainda em entrevista ao narrador João Guilherme, em seu canal no Youtube, Landim não demonstrou preocupação com a possibilidade de Gabigol deixar o Flamengo de graça. Isso porque o atacante fica livre para assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. Ou seja, na próxima segunda-feira.

“A partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias inclusive. Mas assim: o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Flamengo já fez isso com vários jogadores. O Diego Ribas por exemplo, o Diego Alves. Chegaram ao final do contrato e renovaram por mais um tempo. Filipe Luis a mesma coisa. Ao final do contrato do Gabriel a gente pode oferecer uma proposta que possa ser interessante. Vai depender das ofertas que o Gabriel tiver. E se ele vai estar feliz, querendo continuar no Flamengo”, concluiu.

Rodolfo Landim x Gabigol

Não é a primeira vez que Landim esclarece detalhes da arrastada negociação pela renovação de Gabigol. Em abril, por exemplo, declarações do mandatário causaram desavenças no departamento de futebol rubro-negro. À época, o presidente disse em entrevista para Rádio CBN que só faria proposta ao atacante em dezembro e assentia perdê-lo de graça no meio do ano – em julho.