Jandrei se desculpa por falha e recebe respaldo de jogadores e Zubeldía

Goleiro falhou no gol do Criciúma, na vitória do Tricolor por 2 a 1. Treinador garantiu o arqueiro como titular até a volta de Rafael

Substituto de Rafael, convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa América, Jandrei virou o grande alvo da torcida do São Paulo nos últimos jogos. Na vitória em cima do Criciúma por 2 a 1, nesta quinta-feira (27), pelo Campeonato Brasileiro, o arqueiro deixou o MorumBIS sob vaias, após falhar no gol do Tigre. Contudo, recebeu o apoio do elenco e do técnico Luis Zubeldía.

Jandrei cobrou um tiro de meta nos pés de Arthur Caíke, do Criciúma, nos minutos finais do duelo contra o Criciúma. O tento fez o Tigre pressionar pelo empate, mas o São Paulo conseguiu segurar o triunfo. Nesta sexta-feira, o goleiro usou as redes sociais para se desculpar e disse que seguirá trabalhando firme.