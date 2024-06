Internacional desmente rumores de saída de Aránguiz

Colorado aponta que prioridade é a continuidade do jogador, que estaria nos planos da Universidad do Chile na próxima temporada

O Internacional posicionou-se e desmentiu a possibilidade da saída do volante Charles Aránguiz. O clube precisou entrar no circuito, pois a imprensa chilena indicou que há o interesse da Universidad do Chile no jogador. Afinal, segundo o portal “ADN Deportes”, o plano é contar com o auxílio de investidores para repatriá-lo.

A diretoria do Colorado, aliás, negou qualquer contato dos chilenos pelo volante, em contato com o portal “Gaúcha ZH”. A propósito, afirmou que a prioridade é a manutenção do atleta, que possui contrato com o Inter até metade de 2025. Além disso, de acordo com a mídia do Chile, a sua saída estaria conectada a volta de Oscar ao clube gaúcho.