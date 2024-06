Guilherme tem lesão diagnosticada e vira desfalque no Santos

Principal jogador do Santos nesta Série B, o atacante Guilherme teve diagnosticado um edema na coxa esquerda. Assim, ele está fora do jogo da próxima segunda-feira (1), contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela décima terceira rodada da competição. O jogador já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia no CT Rei Pelé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guilherme se lesionou na última partida, contra o Mirassol, na última terça-feira (25). Ele sentiu dores no local ainda no primeiro tempo, mas seguiu em campo até o intervalo. No segundo tempo ele foi substituído por Otero. A partida acabou empatada em 0 a 0.