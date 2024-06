Goleada do Uruguai gera desabafo de jogador boliviano

O meio-campista Ramiro Vaca disse que resultado simboliza situação do futebol no país

O resultado acachapante de 5 a 0 que foi construído pelo Uruguai, diante da Bolívia, fez mais do que estabelecer a maior goleada até então da Copa América. Isso porque, depois do jogo, o meio-campista Ramiro Vaca desabafou sobre as condições precárias do esporte no país.

Inicialmente, o jogador de 24 anos fez apenas um destaque negativo sobre as atuações de La Verde na competição continental. Em duas rodadas, a equipe dirigida por Antônio Carlos Zago perdeu para Estados Unidos e Uruguai. Entretanto, na reta final de sua resposta, o aspecto estrutural do futebol boliviano virou tema: