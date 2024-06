Gabigol recusa nova proposta de renovação do Flamengo

Atacante não gostou do tempo de contrato que foi oferecido, apesar da valorização salarial. Enquanto isso, cresce o interesse do Palmeiras Crédito: Jogada 10

A novela Gabigol e Flamengo pela renovação de contrato entre as partes ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (28). Afinal, o atacante voltou a recusar uma proposta do clube carioca. Com mais uma negativa do camisa 99, o cenário, internamente, é de pessimismo pela permanência de Gabi no Rubro-Negro. O vínculo atual é válido até o fim deste ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o “Ge”, a oferta do Flamengo foi com um valorização salarial de 50%. Além disso, o clube ofereceu um contrato até o fim de 2025, ou seja, mais um ano. Foi esse fator, aliás, que desanimou o jogador.

LEIA: Landim ’empurra’ renovação para Gabigol: ‘O Flamengo já fez proposta’ Desde o início das conversas com a cúpula rubro-negra, Gabigol, que a partir de segunda-feira poderá assinar um pré-contrato, esperava receber uma proposta por um período maior de contrato. Com o que foi oferecido no último contato com os dirigentes, o jogador se sentiu desvalorizado. Anteriormente, em outubro, o Mais Querido formalizou uma proposta por cinco anos de contrato. As partes já tinham acertado o acordo, e o estafe jogador chegou a organizar, junto ao clube, o anúncio da renovação, no Ninho do Urubu. Com a situação de Gabigol após a denúncia por tentativa de fraude em exame de antidoping, o Flamengo optou por esperar a resolução.