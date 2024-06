Foto do joelho operado de Suárez na Copa América choca e viraliza; confira

Atacante do Uruguai na Copa América, Suárez sofreu com lesões graves no joelho

O craque Luis Suárez, de 37 anos, continua demonstrando sua dedicação ao futebol, mesmo lidando com dores no joelho direito. Durante os treinos do Uruguai para a Copa América, uma foto do atacante viralizou ao mostrar o joelho “deformado” do atacante (veja no fim da matéria).

Suárez já declarou que faz uso frequente de remédios e infiltrações para suportar as dores e assim continuar em ação. Recentemente, ele jogou no Grêmio, mas fez história mesmo no Barcelona ao lado de Neymar e Messi.

“Adoro esta profissão, adoro, mas também é difícil acordar todas as manhãs com dores. Por fora eu tenho hipertensão, meu joelho não está estendido. Foi o que me restou da cirurgia de 2020 em Barcelona”, disse ele em entrevista recente ao “100% Deporte”.