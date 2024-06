Fluminense de 2024 está entre os 10 piores inícios do Brasileiro de pontos corridos

Apenas Ceará (2018) e Goiás (2003) se safaram do rebaixamento com a mesma ou pontuação inferior ao Tricolor da atual temporada

Depois da demissão de Diniz, o Fluminense voltou a campo nesta quinta-feira (27), porém em pleno Maracanã, conheceu sua quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Marcão, o Tricolor não teve uma boa apresentação e sofreu um gol do Vitória no fim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com apenas 6 pontos, a equipe carioca segue na lanterna e este início de campanha preocupa a torcida, que tem medo do elenco não conseguir reagir a tempo. E o receio tem fundamento, visto que essa largada tricolor está entre as dez piores da história dos pontos corridos.