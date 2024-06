Ex-Manchester City se envolve em acidente com carro avaliado em mais de R$ 1 milhão

O Francês Riyad Mahrez se envolveu em um acidente de carro na última quinta-feira (27), por volta das 12h. O veículo, avaliado em 220 mil euros, sofreu danos na roda dianteira do passageiro e arranhões significativos. Não sabe-se, contudo, quem dirigia o automóvel no momento do choque.

O Audi RS6 de Mahrez chocou-se com a lateral de uma van branca na Chorley Hall Lane, em Cheshire, na Inglaterra. Segundo informações, o acidente ocorreu por volta de meio-dia e há investigações para constatar quem estava no controle do veículo.

O choque lateral com a van causou danos acentuados à roda dianteira do lado do passageiro, além de diversos arranhões próximos ao farol do carro preto. O veículo deixou o local por meio de reboque.