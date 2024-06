Euro: jogador da Inglaterra brinca sobre queda de bicicleta e culpa celular

Anthony Gordon, atacante da Inglaterra, levou na esportiva o acidente que sofreu durante a folga na Euro 2024. Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), o jogador do Newcastle confirmou que caiu de bicicleta e se machucou no rosto, braços e mãos. Além disso, ele explicou que a queda foi causada pelo uso do celular durante o passeio.

“O pior foi que eu estava no celular, e só percebi estar caindo quando já estava no chão. Estava totalmente focado no celular e caí de queixo. Acho que a moral da história é que passamos muito tempo no celular atualmente. Precisamos aproveitar mais os momentos e usar menos o telefone”, brincou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após estrear na Eurocopa no empate de 0 a 0 contra a Eslovênia, Gordon decidiu fazer um passeio de bicicleta para auxiliar na recuperação muscular. Durante o passeio, ele resolveu fazer um vídeo para enviar à família e, nesse momento, perdeu o controle e caiu de cara no chão.