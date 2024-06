Empresário do Gabigol resume: ‘Tá muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência’

Junior Pedroso explica que o jogador pode deixar o clube carioca no meio do ano, ou seja, antes do término do contrato Crédito: Jogada 10

O futuro de Gabigol parece, cada vez mais, ser distante do Flamengo. Após o jogador recusar a nova proposta de renovação do clube carioca, Junior Pedroso, seu empresário, deixou claro que, no entendimento dele, é evidente que o Rubro-Negro não quer a permanência do camisa 99. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Tá muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência do Gabigol”, disse Pedroso.

Além disso, o representante de Gabriel Barbosa detalhou que, com o cenário tumultuado entre as partes, existe a possibilidade do atleta deixar o clube ainda no meio do ano. Vale lembrar que o contrato vai até o fim deste ano. “Com certeza. Se o Flamengo entende que pode se aproveitar desse momento para liberar o Gabriel, isso poderia conhecer agora. Mas, ao contrário, sai em dezembro, livre”, pontuou. Interesse do Palmeiras Um dos possíveis destinos para a carreira de Gabigol pode ser o Palmeiras. Afinal, após o camisa 99 recusar a proposta do Flamengo por mais um ano de contrato, o clube paulista demonstrou, ainda mais, o seu desejo de contar com o jogador. Junior Pedroso, no entanto, disse que ainda não recebeu nenhuma sondagem.