De la Cruz come a bola e Uruguai arrasa a Bolívia

Flamenguista começa como titular e participa dos três gols da goleada por 5 a 0 do líder do Grupo C da Copa América

Com extrema facilidade, o Uruguai goleou a Bolívia, nesta quinta-feira (27/6), pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. Mas o placar de 5 a 0 no Metlife Stadium, em Nova Jersey, foi até magro, diante do poder de fogo apresentado pela Celeste. De La Cruz foi o cara. Diferentemente da estreia, começou como titular (Arrascaeta no banco) e deu um show com passes sensacionais e participação em três tentos. Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Valverde e Bentancur marcaram os gols.

O Uruguai chega aos seis pontos, abrindo frente para Panamá e Estados Unidos (que se enfrentaram nesta quinta e deu os panamenhos) que têm três pontos. A Bolívia está com zero. Apesar da liderança, o Uruguai ainda não está classificado às quartas. Contudo, a Bolívia, apesar da lanterna, ainda tem chance mínima de passar de fase. Na última rodada, os uruguaios enfrentam os anfitriões Estados Unidos. Já a Bolívia terá o Panamá pela frente.

Uruguai define a vitória no primeiro tempo

O Uruguai mandou no primeiro tempo. Afinal, teve 65% de posse de bola e uma série de oportunidades perdidas. A primeira com Darwin Núñez logo no primeiro minuto. Contudo, aos sete, De la Cruz cobrou falta na cabeça de Ronald Araújo. O zagueiro ajeitou para Pellistri completar para a rede e fazer 1 a 0. As chances uruguaias se avolumavam. Após perder duas chances, aos 20 Darwin Núñez concluiu com perfeição um passe que recebeu na área para fazer 2 a 0. Somente no fim do primeiro tempo a Bolívia tentou alguma coisa com Algarañaz, dois chutes perigosos de seu único jogador perigoso. Mas sem sucesso.