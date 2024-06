Cuiabá x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e RB Bragantino duelam neste sábado (29), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Após um começo ruim de competição, o Dourado engatou quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias e dois empates e chegando na 14° colocação, com 12 pontos. Já o Massa Bruta está na oitava posição, com 18 pontos somados e tenta voltar a zona de classificação da Libertadores, após perder para o Botafogo, fora de casa, em seu último compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá ficou no empate com o Corinthians na última rodada e foi a 12 pontos, ficando dois acima da zona de rebaixamento do Brasileirão. Contudo, mesmo com a boa sequência, o Dourado mira subir mais na tabela e se afastar das últimas colocações. Contudo, para a partida contra o RB Bragantino, o meia Max segue lesionado. Assim, Felipe Augusto deve ser mantido na equipe titular. De resto, o técnico Petit não deve fazer mudanças drásticas na equipe que vem embalando um bom período.