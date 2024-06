Como Maurício pode atuar no sistema ofensivo do Palmeiras

Versátil e habilidoso, jogador pode atuar em todas as extremidades do ataque, mas também pode dominar setor 'abandonado' no Verdão

O Palmeiras anunciou na quinta-feira (27), a contratação do meia-atacante Maurício. O jogador, que estava no Internacional, assinou um contrato de cinco temporadas e é o novo jogador do Verdão. Ele só poderá atuar depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil. Mas como ele pode se encaixar no esquema tático de Abel Ferreira.

Maurício atuou por todas as extremidades do setor ofensivo quando defendia o Colorado. Seu lado preferido é mais aberto pela direita. Assim, o jogador tem a oportunidade de armar as jogadas por dentro do campo, sempre trazendo para o pé esquerdo, o seu favorito. Contudo, isto não significa que ele não atua também em outros setores do campo.