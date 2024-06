Colômbia arrasa Costa Rica e se garante nas quartas da Copa América

Com facilidade, colombianos fazem 3 a 0 no rival que empatou com o Brasil na estreia do Grupo D. Chegam aos seis pontos e avançam no torneio

A Colômbia deitou e rolou para cima da Costa Rica, nesta sexta (28/6) em, jogo pela segunda rodada do Grupo D da Copa América: 3 a 0. O duelo no Farm Stadium, em Phoenix, mostrou um time colombiano com muita variação de jogadas. Assim, envolveram totalmente os costa-riquenhos, que vinham de empate diante do Brasil e muito motivados. Com este resultado, a Colômbia chega aos seis pontos e já está classificada para as quartas de final. A Costa Rica, com um ponto, ainda tem chance de classificação. Mas sua situação está bem complicada.

A segunda rodada do Grupo D enta terá o duelo entre Brasil (um ponto) e Paraguai (zero), ainda nesta sexta-feira. A última rodada será na terça-feira: Colômbia x Brasil e Paraguai x Costa Rica.

Colômbia na frente

Assim como fez no empate com o Brasil, a Costa Rica se fechou na defesa, tentando não dar espaços aos colombianos. Usou seu esquema com três zagueiros, dois volantes fixos e laterais que pouco avançavam. Assim, não foi surpresa a Colômbia ter muita posse (72%) e finalizações no primeiro tempo (8 a 4). A Costa Rica tentava contra-ataques, mas com arremates sem perigo. Já a Colômbia perdeu pelo menos três chances claras com Sánchez, Luis Díaz e um chute de James Rodrígues para grande defesa do goleiro Sequeira (destaque no duelo com o Brasil).