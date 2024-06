Carille comanda treino tático e esboça equipe para jogo contra a Chapecoense

Carille sabe que não poderá contar com alguns atletas para o duelo contra a Chape. Afinal, o lateral-esquerdo Escobar está suspenso. Além dele, Guilherme também deve ser ausência, por conta de um edema num músculo da coxa esquerda . Dessa maneira, ele já está sob os cuidados da fisioterapia do clube.

O Santos voltou a treinar nesta sexta-feira (28) visando ao duelo contra a Chapecoense, na próxima segunda (1º de julho), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático e iniciou o planejamento da equipe que entrará em campo contra os catarinense. O grupo de jogadores também participou de um trabalho técnico e de uma atividade com foco nas bolas paradas.

Sem Escobar, a tendência é que o treinador opte por escalar Hayner. O jogador entrou no segundo tempo do empate com o Mirassol no lugar do argentino. Para a vaga de Guilherme, o favorito é o venezuelano Otero.

Assim, Carille deve mandar o Santos a campo com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Otero.

Novidade no treino do Santos

A atividade desta sexta-feira contou com a presença do atacante Mateus Xavier, de apenas 16 anos. Foi a primeira participação do jovem em um treino do elenco principal. Dessa maneira, Carille pôde observar o jogador mais de perto. Recentemente, o meia Bernardo também esteve com os jogadores do time profissional.