Campeão mundial com a Seleção pede punição a banco que vendeu seu imóvel

Pentacampeão mundial com o Brasil colocou casa de praia como garantia de empréstimo que pegou com banco em 2017

Jogadores com passagens vitoriosas pela Seleção Brasileira constantemente têm sido destaque nos noticiários por dívidas. Especialmente por débitos com bancos após pegar empréstimos. Assim, protagonizam brigas na Justiça com frequência.

Um exemplo deste cenário é Cafu, capitão da quinta conquista de Copa do Mundo do Brasil, em 2002. Ele solicita que a Justiça aplique uma punição ao Banco Industrial do Brasil, responsável por vender sua residência em Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. Isso porque a moradia foi entregue à Justiça exatamente por conta de uma dívida do ex-lateral-direito com o banco. Em seguida, a instituição vendeu o imóvel assim que recebeu as chaves, porém ainda não registrou a transação. A informação é do portal “Uol”.