Bruno Henrique treina pelo Flamengo e pode enfrentar o Cruzeiro

O Flamengo pode ter um retorno importante no jogo diante do Cruzeiro. Afinal, Bruno Henrique treinou normalmente com os companheiros no Ninho do Urubu. O atacante, dessa forma, corre risco de relacionado para partida deste fim de semana. A informação é do “ge”.

Lesão de Bruno Henrique

O atacante se recupera de um trauma no pé esquerdo. A lesão do camisa 27 aconteceu no dia 23 de junho, no clássico diante do Fluminense, no Maracanã. O jogador, por conta da contusão, se tornou desfalque contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.