Brasil vence Paraguai e encaminha classificação na Copa América

A Seleção Brasileira conquistou a primeira vitória pela Copa América. Nesta sexta-feira (28), o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1, pela segunda rodada da competição, e já encaminhou a classificação para próxima fase. Vini Jr, duas vezes, Savinho e Lucas Paquetá marcaram os gols da equipe brasileira. Alderete descontou para os adversários.

Com o resultado, a Seleção fica na segunda posição, com quatro pontos, já que a Colômbia venceu também nesta sexta-feira. Por sua vez, o Paraguai já está eliminado e ainda sem pontos. Os times, agora, focam na última rodada do grupo D. Ambos entram em campo, às 22h, na terça-feira (2/7). Os brasileiros fecham a fase de grupo contra a Colômbia em busca da primeira colocação do grupo, enquanto os paraguaios, sem pretensões, encaram a Costa Rica, em Austin.

Vini Jr abre a porteira após início ruim

A Seleção Brasileira seguiu com mesmo problema da estreia da Copa América até a metade do primeiro tempo: muita posse de bola, mas com pouca agressividade e eficência para chegar ao ataque. Até que aos 30 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Brasil após chute pegar no braço de Cubas. Paquetá bateu e errou feio. Seria o cenário ideal para uma tragédia, mas pelo contrário. A equipe, aliás, não se abateu e, logo em seguida, recebeu na área e tocou na saída do goleiro. Depois dos 40, Savinho aproveitou o erro da defesa paraguia para ampliar a vantagem. E, no último lance da primeira etapa, Vini Jr, melhor em campo, fez o gol quase na pequena área depois de Alderete afastar mal a bola.