Bicampeã olímpica, Fabi celebra novo estádio do Flamengo: ‘A Nação merece’

Torcedora do Flamengo, Fabi Alvim, revelada pelo clube carioca, enalteceu o projeto do estádio rubro-negro

Bicampeã olímpica com a Seleção Brasileira de vôlei, Fabi participou, na noite de quinta-feira (27), do lançamento dos uniformes para os jogos de Paris. Mas, além de falar sobre a sua expectativa para as Olimpíadas, a ex-jogadora, torcedora assumida do Flamengo, falou sobre o assunto da vez no clube carioca: a construção do novo estádio rubro-negro.

“Eu estou com muita expectativa, apesar de o Maracanã sempre ter sido uma das casas do Flamengo. Ter o próprio estádio tem mobilizado a galera. Como rubro-negra torço para que isso se concretize o mais rápido possível. Que a gente possa ter também o caldeirão rubro-negro”, iniciou.