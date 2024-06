‘Neymar jogará em time da Série A’, garante Naldo Benny

O cantor Naldo Benny ampliou seus horizontes. Afinal, além de ser um músico de sucesso, nos últimos tempos tem se destacado em dar declarações exageradas e tidas pelo público como mentirosas. No entanto, agora ele falou sobre o atacante Neymar e garante ser verdade.

O cantor disse que Neymar será atleta do Flamengo. Aliás, Benny está inserido na negociação. De acordo com o músico, ele faz a ponte entre as partes, pois é amigo de Neymar e tem boa relação com diretores do Rubro-Negro carioca.