Vídeos: Astros do Amazonas almoçam em feira e viralizam nas redes sociais

O quarteto renomado do Amazonas protagonizou uma cena para lá de curiosa durante a folga da última quarta-feira (27), em Manaus. Atletas celebraram a vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, saboreando um churrasquinho na Feira do Produtor, na zona leste da cidade, e viralizaram após publicação do vídeo nas redes sociais do clube.

Bárbio, Dentinho, Jô e Sassá almoçaram acompanhados do presidente do Amazonas, Wealey Couto, na Churrascaria do Tonhão – um quiosque da feira popular. Uniformizados, os jogadores, com passagens por grandes clubes da Série A e pelo futebol internacional, foram reconhecidos por torcedores e causaram um verdadeiro alvoroço no local.

“Turistando hoje. Coco fresco. Peixe fresco na hora, eu quero”, brincou Sassá, ex-Botafogo, em um dos vídeos. Logo depois, o atleta filma um quiosque repleto de queijos.