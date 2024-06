Vasco perde pontos preciosos com expulsões no Brasileirão

Cruz-Maltino teve quatro expulsões em 12 jogos, perdendo todas as partidas em que ficou com um a menos Crédito: Jogada 10

Na derrota para o Bahia, na última quarta-feira (27), o Vasco sofreu mais uma expulsão no Campeonato Brasileiro, chegando a quatro em 12 rodadas na competição. Ou seja; a equipe da Cruz de Malta sofre um cartão vermelho a cada três partidas. Além disso, em todas as ocasiões em que se viu com um a menos, o Vasco saiu derrotado da partida. O problema, aliás, não é novidade, já que já eram quatro exclusões antes mesmo do Brasileirão começar, com o time chegando a oito vermelhos na temporada. LEIA MAIS: Paiva avalia situação de Payet e revela expectativa para retorno: 'Faz a diferença'

As expulsões do Vasco Em três destas quatro expulsões no Brasileirão, o Vasco precisou atuar com um a menos por pelo menos 30 minutos. Contra Athletico e Flamengo, por exemplo, Hugo Moura e João Victor foram expulsos aos 15′ e 45+1′ do primeiro tempo, respectivamente. Na partida contra o Furacão, o time ficou desfalcado por 75 minutos mais os acréscimos, perdendo por 1 a 0 e deixando pontos pelo caminho. Contra o Fla, o placar já anotava 3 a 1 quando João Victor fez falta grosseira em De La Cruz. Na volta para o segundo tempo, o Vasco levou mais três gols, configurando, assim, a maior derrota para o rival na história. Três rodadas depois, Victor Luís também recebeu vermelho. Com o time perdendo por 1 a 0 para o Juventude, ele apelou e fez falta que impedia chance clara e manifesta de gol já nos acréscimos da partida. Na cobrança, Jean Carlos anotou o 2 a 0.