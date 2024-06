Vasco acerta transferência de MT ao Santa Clara, de Portugal

O Vasco acertou a venda de mais um jogador revelado na sua base. Afinal, nesta quinta-feira (27), o Santa Clara, de Portugal, anunciou a contratação em definitivo do lateral-esquerdo/meia MT, de 23 anos.

Ele estava emprestado há duas temporadas ao time português e tinha vínculo até o fim de 2024 com a equipe carioca. Dessa forma, com o risco de perdê-lo de graça por estar com o contrato no fim, o Vasco optou por ceder o jogador em troca da manutenção de uma parte de seus direitos federativos.

