Torcida do Botafogo esgota ingressos para clássico em um minuto

A Massa Compacta se fará presente em São Januário, às 18h30 deste sábado (29), no clássico contra o Vasco, pela 13ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (27), a torcida do Botafogo demorou, então, apenas um minuto para esgotar a sua carga de ingresso para o embate do fim de semana.

O Botafogo terá direito a apenas 5% da carga de ingressos para o jogo por conta das condições de segurança que exigem as autoridades. Sendo assim, o clube da Estrela Solitária teve direito a mil ingressos para o conflito contra o Vasco.