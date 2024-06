Torcedores do Corinthians invadem CT e Parque São Jorge

Invasores estão revoltados com a má fase do Corinthians, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive um momento turbulento dentro e fora de campo. Nesta quinta-feira (27), um dia após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na Neo Química Arena, torcedores invadiram o CT Joaquim Grava e a sede social do Parque São Jorge. Os torcedores não encontraram comissão técnica e os jogadores. Afinal, era dia de folga para todos. No Parque São Jorge, contudo, o grupo chegou até o quinto andar do prédio administrativo, onde fica a sala do presidente Augusto Melo. O vidro que separa o hall do elevador das salas foi quebrado pelos invasores.