TJ-RJ marca julgamento de liminar que concedeu poder ao Vasco na SAF

Mudança no comando do futebol do clube ganha mais um capítulo e terá sessão no dia 11 de julho no duelo entre a parte associativa e a 777

A mudança de comando no futebol do Vasco teve um novo capítulo. Afinal, a 20ª Câmara de Direito Privado marcou para o dia 11 de julho o julgamento da liminar que concede o poder da SAF à diretoria de Pedrinho. Vale lembrar que desde o dia 15 de maio, a Justiça determinou que os efeitos do contrato entre o clube e a 777 Partners estão suspensos. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, o julgamento, a princípio, irá acontecer de forma virtual. O desembargador César Cury, relator do caso, depositará seu voto de maneira eletrônica 48h antes da sessão do dia 11. Além disso, os outros dois desembargadores, que compõem a Turma Julgadora, podem concordar ou discordar do voto. Caso optem pela segunda opção, o julgamento terá que ser presencial.