São Paulo vence o Criciúma e ameniza a crise

Tricolor Paulista derrota o Tigre dentro do MorumBIS e acalma os bastidores do MorumBIS com o resultado positivo

Nesta quinta-feira (27), o São Paulo derrotou o Criciúma por 2 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro do MorumBIS, o Tricolor não deu espaços ao Tigre e venceu com gols de Alisson e Luciano. Com o resultado em casa, o time paulista chegou aos 18 pontos, na sétima colocação. Enquanto isso, o Criciúma está na 13ª posição, com 12 pontos.

Atordoado, o Criciúma não conseguia reagir e parava no sistema de marcação do São Paulo, que não dava espaços ao Tigre para crescer dentro de campo.

Segundo tempo e reação tardia do Criciúma

A grande expectativa era acompanhar como o Criciúma iria se portar dentro de campo. Apesar da conversa com o técnico Cláudio Tencati, o Tigre não reagia e pouco fazia para mudar o panorama. Melhor para o São Paulo, que conseguia controlar o jogo.

A primeira chance real do Criciúma veio aos 27 minutos. Na rara troca de passes, Claudinho saiu na cara de Jandrei. Alan Franco salvou a caminho do gol. No rebote, Barreto encheu o pé e Alan Franco salvou quase em cima da linha com a cabeça. Na reta final do jogo, Wellington teve a chance de marcar o terceiro. Porém, o chute do lateral saiu rente ao poste. Nos acréscimos, Jandrei saiu errado no tiro de meta e Arthur Caíke, esperto, aproveitou para recuperar a bola e tocar na saída do goleiro. Apesar do gol, o time catarinense não conseguiu reagir.