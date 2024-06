São Paulo bate o Corinthians no Brasileiro Sub-20; zagueiro do Timão sai de ambulância

O São Paulo venceu o Corinthians nesta quinta-feira (27), por 3 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20. Os gols da partida, realizada no Canindé, foram marcados por Ryan Francisco e Alves (2) para o Tricolor, com William descontando para o Timão.

No entanto, um lance gerou preocupação em todos. Autor do gol do Corinthians, o zagueiro William teve que sair do estádio de ambulância após uma dividida com Felipe. No lance, ambos dão carrinho, mas o joelho do são-paulino acerta a cintura do defensor. Ele chegou a levantar logo após o lance. Contudo, caiu no gramado aos prantos, com muitas dores na região lombar. O choro do jogador era perceptível até para os poucos torcedores nas arquibancadas.