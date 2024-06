Salário de Vini Jr. supera carro mais caro à venda no Brasil; veja lista completa

É inegável que Vinícius Júnior é o impulsionador do protagonismo entre brasileiros no futebol mundial na atualidade. Não à toa, o craque recebe uma das maiores remunerações do Real Madrid: € 20,83 milhões (R$ 118,7 milhões) por temporada. O talento acrescido ao poderio de decisão dentro de campo são responsáveis por lhe proporcionar uma vida ostensiva. Só para se ter ideia, com o valor mencionado acima, Vini seria capaz de comprar o terceiro carro mais caro do mundo à vista – e sobraria dinheiro em conta.

É importante destacar que o valor de R$ 118,7 milhões é referente ao recebido por temporada. Esse total, portanto, equivale a cerca de R$ 9,9 milhões mensais. Ou seja, Vini Jr. só seria capaz de adquirir um exemplar do Bugatti La Voiture Noire, terceiro carro mais caro do mundo em 2024, de forma à vista se o paralelo for em relação aos € 20,83 milhões. Isso porque o veículo custa cerca de R$ 95,8 milhões, segundo levantamento da Revista Cars.

Cinco carros mais caros do mundo

1. Rolls-Royce Boat Tail: R$ 147 milhões

2. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: R$ 125 milhões

3.Bugatti La Voiture Noire: R$ 95,8 milhões

4.Lamborghini Sian: R$ 18,3 milhões

5. Rimac Nevera: R$ 12 milhões