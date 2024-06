Rossi reclama do gramado em derrota do Flamengo: ‘Jogo pesado’

Apesar da derrota, o goleiro brilhou na noite da última quarta-feira e foi destaque do Rubro-Negro em virada do Juventude

Há uma série de elementos capazes de justificar a derrota do Flamengo para o Juventude, mas o resultado também pode ser resumido em uma palavra: desgaste. Para o goleiro Rossi, no entanto, a adversidade vai além e conta com interferência direta das condições do gramado. Cabe pontuar que o argentino esteve em evidência no revés por 2 a 1, na noite da última quarta-feira (26), e fez uma das melhores atuações desde sua chegada ao clube.

“Acho que o jogo foi um pouco pesado para nós pelo campo, o gramado estava um pouco alto também. Isso impediu um pouco o nosso jogo rápido, com bolas mais rápidas”, avaliou o goleiro argentino momentos após a derrota.

Rossi entrou de vez nos holofotes da torcida do Flamengo após o desempenho quase infalível na derrota para o Juventude, no impiedoso estádio Alfredo Jaconi. O goleiro, que completa um ano de clube no dia 01º de julho, viveu a melhor noite à frente da meta rubro-negra e evitou que a derrota fosse ainda maior.