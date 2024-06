Recorde de cartões na Eurocopa marca vitória da Turquia sobre tchecos

República Tcheca 1x2 Turquia teve nada menos do que 20 cartões, 18 deles amarelos, nesta quarta-feira, pelo Grupo F do torneio

O jogo República Tcheca 1 x 2 Turquia entrou para a história da Eurocopa como a de maior número de cartões: 20, sendo 18 amarelos e dois vermelhos. O árbitro romeno Istvan Kovacs foi o responsável por aplicar as punições aos atletas. No campo e fora dele. Foram 11 pelo lado turco e nove dos rivais.

Inclusive, do lado tcheco, a soma contabiliza os dois amarelos para o meia Barák, do Hellas Verona. Esta foi, aliás, a expulsão mais rápida da história da Eurocopa. Ele recebeu o primeiro amarelo aos 11′ do primeiro tempo, sendo expulso nove minutos depois. Krejcí, Soucek, Chorý, Jaros, Schick e Cerv também receberam punições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yildiz, Çalhanoglu, Arda Güler, Yuksek, Ozcan, Akaydin, Muldur e Gunok, Çakir (mesmo sem sair do banco), Kokçu e Ayhan foram os jogadores do Fortaleza que receberam amarelo. Já Tosun foi expulso aos 49 minutos do segundo tempo.