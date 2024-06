Raniele admite primeiro tempo ruim e lamenta empate contra o Cuiabá

Volante vê Corinthians devagar no começo da partida e aponta correções para fazer antes do clássico contra o Palmeiras

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação rendeu críticas não só da torcida, mas também dos jogadores. Segundo o volante Raniele, o Timão pagou m preço alto pela desatenção e ritmo abaixo do esperado no começo do jogo.

“Acho que a autocrítica é mais no começo do jogo. A gente pagou pelos cinco minutos iniciais que a gente teve. Entramos devagar, num ritmo abaixo do deles. A gente sabia que eles iam vir num ritmo forte assim. E isso não pode acontecer de jeito nenhum”, disse Raniele.