Rafael Paiva reclama de expulsão de David, do Vasco: ‘Determinante’

Interino avalia que lance não foi para segundo amarelo, e consequente vermelho, e vê bons pontos no jogo do Cruz-Maltino

Após a derrota do Vasco desta quarta-feira (26) para o Bahia, em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão, o técnico interino Rafael Paiva falou sobre o resultado. Ele reclamou bastante da expulsão de David, que considerou como ‘determinante’ para a derrota.

“O detalhe fundamental é a expulsão. Aqui é um jogo muito difícil, contra um time muito organizado, a gente estudou muito. A gente competiu no primeiro tempo, mas acho que voltamos muito bem no segundo tempo. Controlamos mais o jogo, conseguimos ter mais a bola, marcar mais, chegar mais ao campo do Bahia. A expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo”, avaliou.

