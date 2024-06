Paulo Bracks é apresentado como CEO do Santos e promete corrigir rotas

Diretor revela sonho antigo em trabalhar no Peixe e revela urgência na análise do mercado para reforços no segundo semestre

O Santos apresentou, nesta quinta-feira (27), Paulo Bracks, novo diretor-executivo do clube. Ele chega para atuar como uma espécie de CEO, comandando as áreas importantes do clube. Assim, ele não atuaria no dia a dia do futebol, mas, sim, do clube como um todo.

Bracks foi apresentado por Luiz Roberto Colombo, membro do Comitê de Gestão do clube. Além disso, o vice-presidente Fernando Bonavides e Daniel Pereira Alves também estiveram presentes. O diretor explicou como foi a conversa e revelou um sonho antigo de trabalhar no Santos.