Patati para de ser relacionado para jogos fora de casa, após polêmica

Titular no começo da Série B com o Santos, o atacante Patati parou de ser peça frequente nas partidas. Principalmente nos embates fora de casa. Após uma polêmica ao reclamar do tempo de viagem dentro de um ônibus, o jogador parou de ser relacionado pelo técnico Fábio Carille apara jogos longe da Vila Belmiro.

Após o jogo contra o Novorizontino, pela nona rodada da Série B, Patati postou uma foto nas redes sociais reclamando da viagem de seis horas que o elenco fez de ônibus para voltar à Baixada. A reclamação transformou-se em uma multa salarial e um puxão de orelha da diretoria. Assim, a diretoria decidiu deixar o atacante fora não só para preservar o atleta, mas também para dar uma lição de disciplina.