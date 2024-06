Paraguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. O confronto será no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A bola rola às 22h (de Brasília). A Canarinho vai em busca de sua primeira vitória no torneio. Afinal, empatou com a Costa Rica na primeira rodada. Aliás, o mesmo vale para o Paraguai, que perdeu para a Colômbia .

Como está o Paraguai

A expectativa é que o técnico Daniel Garnero faça algumas mudanças em sua equipe. Assim, as novidades podem ser as entradas de Romero, do Corinthians, ou Matías Rojas, do Inter Miami. O Brasil, aliás, precisa estar atento ao jovem Julio Enciso, um dos destaques da equipe paraguaia. Mas, além dele, Almirón também é um jogador com muita qualidade técnica.

Como está o Brasil

Em contrapartida, diferentemente do Paraguai, a tendência é que o Brasil entre em campo com a mesma equipe que estreou na competição. Endrick, que para muitos torcedores merece uma chance no time titular, deve seguir no banco. Uma possível alteração pode ser Wendell no lugar de Arana, pela esquerda.

