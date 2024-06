Palmeiras anuncia a contratação de Maurício

Jogador estava no Internacional há cinco temporadas e era um sonho antigo do Verdão. Ele só poderá atuar quando a janela se abrir

O Palmeiras anunciou na manhã desta quinta-feira (27), a contratação do meia-atacante Maurício. O jogador, que estava no Internacional, assinou um contrato de cinco temporadas e é o novo jogador do Verdão. Ele só poderá atuar depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil.

Aliás, o Verdão desembolsou R$50 milhões para contratar o jogador. Esta quantia será dividida entre Internacional, Cruzeiro e Desportivo Brasil, que tinham parte dos direitos econômicos do jogador. Mauricio, que tinha 5% dos seus direitos, cedeu ao Palmeiras.