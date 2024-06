No sub-15, Gui Simões faz projeção de confronto com o Palmeiras

Após a derrota no último fim de semana, o Marília tem suas atenções voltadas para a próxima partida do Campeonato Paulista Sub-15. A equipe retorna a campo no próximo sábado (29), diante do Palmeiras, às 9h (de Brasília). O confronto em questão vale pela 13ª rodada da competição.

Com apenas um ponto somado em dois jogos na segunda fase, o Marília é o último colocado do Grupo 21 que conta com Palmeiras, Cosmopolitano e Guarani. Conforme o regulamento do Paulistão Sub-15, apenas os dois primeiros se classificam para a terceira fase. Ou seja, o confronto se torna ainda mais importante para simbolizar uma possível reação do MAC.