Mauricio entra no top-10 das vendas mais lucrativas da história do Inter

O Internacional confirmou a venda do meio-campista Mauricio ao Palmeiras, nesta quinta-feira (27). O Alviverde investirá sete milhões de euros (cerca de R$ 41,1 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos do atleta. Assim, a negociação se torna uma das dez mais lucrativas da história do Colorado. Fica, então, em oitavo lugar.

O treinador Eduardo Coudet já havia confessado a conclusão das tratativas após a vitória sobre o Corinthians, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na semana passada.