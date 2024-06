Marquinhos comenta duelo contra Paraguai e pede apoio da torcida

“Cada jogo tem sua história, seu aspecto, duas estratégias, jogando com uma seleção diferente. Não dá para prever como será (o jogo contra o Paraguai), dá para ter uma ideia mais ou menos, já enfrentamos muitas vezes, uma equipe aguerrida, que defende bem, mas que cada vez mais tem essa qualidade para nos botar em perigo. Temos que ter cuidado, como tivemos contra a Costa Rica”, afirmou o zagueiro do PSG.

Marquinhos, um dos jogadores mais experientes do grupo, elogiou o trabalho de Dorival Júnior à frente da Seleção e disse estar confiante no sucesso da equipe na Copa América. O jogador do Paris Saint-Germain pediu calma e paciência com o trabalho da Seleção.

Marquinhos faz pedido aos torcedores

“Aproveito para pedir que todos os brasileiros, todos que torcem pela Seleção, continuem nos apoiando, com a mesma fé na gente. Dessa forma, acho muito importante a energia, a torcida, saber que tem muitas pessoas que nos querem vencendo em campo”, pediu o zagueiro, que estreou na Seleção em 2013.

“Nós jogadores sabemos que podemos melhorar do último jogo, houve frustração, a gente viu no vestiário pelo resultado, mas sendo claro e sinceros, houve coisas boas, aspectos que a gente trabalhou e melhorou, é levar as coisas boas, melhorar o que se pode melhorar. Mas, esse é o caminho para voltar às vitórias, o grupo ganhando força, ganhando peso e entrosamento com as mudanças que aconteceram pós-Copa. Ou seja, tudo vai se encaminhar, dará certo, e o torcedor terá cada vez mais alegria com a Seleção”.

