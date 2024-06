Lima, do Fluminense, sofre lesão muscular na coxa esquerda

Suspenso após a expulsão no Fla-Flu, Lima teve mais uma notícia negativa para a sequência da temporada. Afinal, o meio-campista teve uma lesão muscular constatada na coxa esquerda e pode ficar de fora do Fluminense durante cerca de um mês. O Tricolor mede forças nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), com o Vitória no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal “Saudações tricolores”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última rodada, o jogador recebeu o segundo cartão amarelo aos 42 minutos do segundo tempo, após cometer falta em Ayrton Lucas, do Flamengo. Ele, portanto, já estava de fora do duelo com o Leão da Barra, porém deve ficar mais tempo longe dos gramados.