Landim, sobre estádio do Flamengo: ‘Vamos pagar em cash’

O Flamengo, assim, acredita que o lance mínimo do leilão será cerca de R$ 150 milhões – à vista – pela área que soma pouco mais de 100 mil quadrados. Aliás, além do terreno de cerca de 87 mil metros quadrados, há área anexa para estacionamento.

Estádio do Fla com setor popular

Inclusive, o clube projeta a criação de dois setores populares localizados atrás de cada gol, onde o torcedor acompanhará a partida de pé. A construção do estádio do Flamengo, aliás, terá inspiração no Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, por conta da arquibancada popular, e no Santiago Bernabeu, do Real Madrid, pela construção mais vertical em função do tamanho do terreno.