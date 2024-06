Jornalista vê Gabigol como ‘moeda podre no mercado’ e revela desejo do Flamengo

Com vínculo em vigência até dezembro, Gabriel Barbosa ficará livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho

O futuro de Gabigol ainda é incerto, mas a permanência no Flamengo parece cada vez mais abstrata. Sabe-se, por outro lado, que o atacante desperta interesse de clubes do Velho Continente e até mesmo da elite do futebol nacional. Como é o caso do Palmeiras, por exemplo. No entanto, o jornalista Renato Maurício Prado avalia a sondagem paulista sob o mesmo ponto de vista da situação de Bruno Henrique.

Renato Maurício Prado disse que o Flamengo conta com a negociação de Gabriel Barbosa ainda nesta janela. O comunicador, que almeja a saída, garante que a transferência do atleta é um desejo da diretoria. Em contrapartida, o jornalista descarta uma possível ida para rivais diretos, visto que considera o camisa 99 ”uma moeda podre no mercado”.

“O Palmeiras quer fazer a mesmíssima coisa que fez com o Bruno Henrique. Os agentes supostamente ouviram uma proposta mirabolante, e o Flamengo, como trouxa, caiu. Ele, Flamengo, fez um contrato de três anos com um jogador com mais de 30 anos e histórico de lesão. O que está se vendo é esse Bruno Henrique. Com Gabriel é a mesma coisa. É mais novo, não tem contusões graves, mas a bola dele sumiu. O Gabriel e a bola passaram a viver um caso de divórcio. Se sou o Flamengo, peço o troco para o Palmeiras agora ou no final do ano. Eu não faria oposição alguma”, e prosseguiu: