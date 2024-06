Jandrei é vaiado pela torcida do São Paulo

Goleiro Jandrei errou no lance que gerou o gol do Criciúma e a torcida presente no MorumBIS vaiou o atleta na saída de campo

Nesta quinta-feira (27), o São Paulo derrotou o Criciúma por 2 a 1 no MorumBIS, mas o goleiro Jandrei saiu como vilão para o torcedor. O arqueiro falhou no gol do Tigre ao errar na cobrança do tiro de meta e fez o seu time passar sufoco nos minutos finais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No apito final da arbitragem, Jandrei recebeu o carinho dos companheiros, mas não escondeu a sua chateação com o erro individual.

Nas arquibancadas, o torcedor não escondeu a sua ira e criticou o goleiro. O atleta desceu para o vestiário sob vaias e com a sensação que precisa dar uma resposta o mais rápido possível.